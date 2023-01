¿Juntos? Kanye West y Jennifer López podrían estar en American Idol

Kanye West se estaría preparando para dar el salto al suculento negocio de los espectáculos televisivos al haber iniciado ya las negociaciones que podrían llevarle a debutar en el jurado del famoso programa musical 'American Idol' la próxima temporada.

"Ryan Seacrest (presentador del espacio) fue el que propuso a Kanye como nuevo miembro del panel de jueces, dejando atrás a otros candidatos como Simon Cowell (creador del formato). Ryan y Kanye son amigos desde hace tiempo y la verdad es que la NBC no podría estar más satisfecha ante la posibilidad de fichar a Kanye con Ryan haciendo de intermediario", reveló una fuente al portal de noticias Radar Online.

La estrecha relación que uniría al músico y al Seacrest -uno de los presentadores más cotizados de la televisión y la radio en Estados Unidos- se explicaría, entre otras circunstancias, por el hecho de que este último ha venido ejerciendo como productor del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians' lo que le convierte en parte en uno de los responsables de que Kim Kardashian, sea una de las celebridades más reconocibles del planeta.

Sin embargo, de cara a los preparativos del que podría ser su primer trabajo fijo en televisión, el conocido músico estaría más interesado en dejarse asesorar por otra estrella cuyo prestigio y popularidad en el mundo de la música sean solo comparables a los suyos propios, Jennifer Lopez, sobre todo porque la diva del Bronx ya ha ejercido de mentora de nuevos artistas durante varias temporadas de 'American Idol'.