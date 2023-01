El actor Julio Meza protagonista de “Los Morales”, está pasando por un difícil momento con la madre de su primera hija que hoy en día tiene 15 años, ella asegura que él no es un buen papá, no le ha dado la mensualidad que se pactó cuando se separaron y este escándalo estalló, cuando hace unos días quería sacarla del país y Julio no le autorizó el permiso.