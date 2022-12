Julio Iglesias no descarta cantar con One Direction

A pesar de ser uno de los solistas más aclamados a nivel mundial y de ser el artista latino que más discos ha vendido en el mundo, Julio Iglesias siempre está dispuesto a afrontar nuevos retos, como hacer una colaboración con el grupo británico de moda entre los adolescentes, One Direction. Aunque es consciente de que no habrá nada inminente, el cantante madrileño no lo descarta, sobre todo porque sabe que la sola idea entusiasmaría a sus hijas gemelas, Cristina y Victoria (13), grandes admiradoras de la banda.

"Mis hijas se pondrían muy contentas si hiciera algo con One Direction, pero no sé... No es fácil para mí conectar con los jóvenes porque mi estilo es muy clásico, como el de Frank Sinatra o Dolly Parton", declaró Julio a la agencia BANG Showbiz.

Publicidad

Sea como fuere, Julio tiene ya cerrados varios proyectos con músicos actuales que despuntan en las radiofórmulas.

"Prometo que el año que viene sorprenderé a todo el mundo con música hecha junto a algún artista de las nuevas generaciones. Quiero hacer algo especial cantando con Bruno Mars o Justin Timberlake", sentenció.