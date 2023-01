Juliette Lewis teme enamorarse

La actriz y cantante Juliette Lewis -quien fue pareja de Brad Pitt y estuvo casada cuatro años, hasta 2003, con el skater Steve Berra- teme enamorarse de alguien que después le rompa el corazón.

"[¿Qué me da miedo?] El amor. El miedo de dejar entrar a alguien. Lo experimenté recientemente", cuenta a la revista Elle.

Publicidad

Otro miedo de Juliette (42) son las aglomeraciones. Pero usa los conciertos de su grupo, Juliette and the Licks, como "ejercicio terapéutico", lo que le ayuda a enfrentar su fobia.

"Tengo un enorme miedo a las multitudes. La ironía es que mi banda es un ejercicio terapéutico. Me lanzo encima de miles de personas".

Un miedo tremendo -aunque de otro tipo- sintió también cuando conoció a la reina Isabel II, porque tenía pánico de decir alguna palabrota de manera accidental delante de ella.

"Conocí a la reina en una de sus recepciones. Me dijeron que no dijera tacos y pensé que me iba a dar Tourette e iba a empezar a decir: 'Mier**, olvidé decir su majestad. ¡Perdón!'. Si me das muchas reglas, la rebelde que hay en mí se vuelve loca", revela Juliette en la revista.