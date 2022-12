Julieta Venegas se suma al duelo de divas del Mundial

Más allá de los enfrentamientos sobre el terreno de juego entre las selecciones de cada país participante, en el Mundial de Brasil se juega también otra competición alternativa que implica a varias estrellas internacionales, en este caso, dispuestas a hacerse con el codiciado título de la canción más escuchada del torneo.

La última en hacer acto de presencia en esta disputa musical ha sido la cantante Julieta Venegas, quien acaba de entrar por la puerta grande en la competición a través de su nueva canción 'De Zurda'. La mexicana de suma así al duelo mundialista de divas que ya mantienen Jennifer Lopez y Shakira, en el que la colombiana parece llevar todas las de ganar con su tema 'La La La (Brasil 2014)', capaz de dejar en un segundo plano a la canción principal del torneo 'We Are One', interpretada por la chica del Bronx más internacional y el rapero Pitbull.

Publicidad

Sin embargo, la apuesta que acaba de presentar Julieta huye de los ritmos más latinos y bailables de sus dos "rivales" para ofrecer una letra reivindicativa que, aprovechando el altavoz que le proporciona la competición deportiva, trata de hacerse eco de las desigualdades que todavía existen en Latinoamérica.

"A la vida hay que pegarle de zurda porque siempre está bien agarrar a la gente por sorpresa", declaró la intérprete durante la presentación del sencillo en el programa televisivo del exfutbolista Diego Maradona 'De Zurda', al que ha tomado prestado el nombre para su primer tema de tintes futbolísticos.

"El concepto de zurda tiene que ver con una alternativa, algo distinto a lo establecido. Por ejemplo, una mejor distribución de la riqueza en el mundo, eso es pegarle de zurda", añadió el músico argentino Gustavo Santaolalla, quien ha sido el encargado de componer la letra de una canción a la que Julieta y él ponen voz junto a Gustavo 'el pelado' Cordera y los colombianos ChocQuib Town.

Sin duda, una de las razones por las que Julieta ha querido formar parte de esta irreverente colaboración artística es la relación "tan especial" que mantiene con Brasil, donde su base de fans ha crecido notablemente en los últimos años.

Publicidad

De tener éxito entre el público brasileño con esta nueva aventura musical, es probable que la artista se anime a desplazarse hasta el gigante sudamericano para realizar una aparición estelar en los conciertos programado para el Mundial.

"Me agrada mucho el estilo de vida que tienen mis amigos brasileños, la pasión que demuestran mis seguidores cuando toco para ellos, y además soy una gran admiradora de muchos artistas de aquí. Puedo notar el cariño de la gente cuando voy por la calle, y esa es una de las razones por las que Brasil me tiene enamorada", confesaba hace semanas al diario carioca O Dia.