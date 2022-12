Julieta Venegas: 'Nunca me he sentido cantante'

La cantante Julieta Venegas no se considera una intérprete, sino una compositora que ha tenido que buscar su "personalidad" en los escenarios a lo largo de los años, algo que en ocasiones ha llegado a suponer un "sufrimiento" para ella.

"Me siento cada vez más yo, más compositora. Mi punto de partida para los discos es la composición; todo lo demás es la segunda etapa. Hago la canción y después la empiezo a vestir. Es que para mí siempre la interpretación ha representado un desafío, porque nunca me he sentido una cantante. He tenido que aprender la expresión y encontrar mi personalidad también en la interpretación. Me ha tomado muchos años sentirme cantante, durante muchos años sufría como cantante. Armaba toda la composición, a la hora de llegar al show, sentía que engañaba a todo el mundo", confiesa la cantante en una entrevista al periódico digital Sin Embargo.

Pero a pesar de todo, la cantante mexicana puede presumir de tener una carrera estable en la industria -ahora presenta su séptimo álbum de estudio, 'Algo sucede'-, aunque reconoce que sus metas se alejan ahora mismo del plano profesional, ya que su prioridad es su hija Simona (5).

"Con respecto a mi carrera internacional, la verdad es que no tengo metas. Ahora tengo una hija de cinco años y toda mi gira se planifica en torno a ella. No hago giras tan largas y siempre le digo a mi equipo que lo que tenga que ser será" añade.