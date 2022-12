Julieta Venegas comienza 'de cero' en cada disco

La cantante Julieta Venegas (44) -que acaba de sacar su séptimo álbum 'Algo sucede'- necesita cerrar completamente una etapa antes de comenzar otra, por eso siempre que termina una gira se encierra durante una temporada antes de volver a componer y se olvida de "todo lo que viene".

"Necesito desconectarme completamente de todo lo que viene, de todo lo que acaba de pasar. No suelo guardarme ideas para después, siempre empiezo de cero. Cuando los saco [los discos], ya le di mil vueltas a todo. La parte más entretenida es hacerlo. Sacarlo me encanta, pero es otro proceso", señala la artista en una entrevista a la publicación argentina VOS.

Además, la intérprete mexicana tiene claro que cuando más disfruta es durante la composición de las canciones, aunque reconoce que es un proceso duro porque es una persona "muy metódica" y constante.

"Me encanta escribir, estar todos los días mente en piano unas cuantas horas, imaginando historias. Es algo como terapéutico. Soy muy metódica, porque me encanta estar días en el piano. Dedico mucho tiempo a inventar cosas. Poco a poco eso empieza a tomar forma y se convierte en un disco, pero de entrada son solo canciones en la cabeza", añade.

Sobre su decisión de incluir una canción, 'Explosión', relacionada con los problemas de México, dice que en ningún momento ha querido mezclar su música y sus "convicciones sociales" pero que el tema nace de un sentimiento de "frustración".

"No suelo reunir mis convicciones sociales y políticas en mis canciones, porque lo hago desde las emociones. Pero Explosión está escrita desde lo emocional, desde la frustración, de una impotencia que muchos sentimos en México. No quería olvidar ese tema y me pareció importante por lo menos intentar escribirla", revela Julieta al mismo medio.