Julia Roberts no debe su éxito a la ambición

Aunque su carrera profesional es a día de hoy una de las más sólidas de Hollywood, la actriz Julia Roberts no ha alcanzado el estrellato cinematográfico gracias precisamente a una personalidad ambiciosa. De hecho, la intérprete se siente muy orgullosa del profundo respeto que siempre ha mostrado a todos sus compañeros de profesión, incluso en las ocasiones en las que le han arrebatado un papel que deseaba profundamente interpretar.

"Siempre he creído que hay hueco para todo el mundo. No me considero una persona ambiciosa. Cuando no conseguía un papel, incluso cuando era joven y necesitaba pagar el alquiler, lo único que pensaba era: 'Vaya, lo consiguió otra persona, seguro que lo hace muy bien'. Nunca he hablado mal de nadie por haber conseguido un papel que yo quería", señaló la actriz a la edición estadounidense de la revista InStyle.

Publicidad

Ni siquiera los sonados fracasos comerciales a los que tuvo que hacer frente tras saborear el éxito junto a Richard Gere con la película 'Pretty Woman' consiguieron acabar con la actitud positiva de Julia, ni tras dejar escapar la oportunidad de compartir reparto con Tom Hanks en la cinta 'Algo para recordar'; papel que acabó siendo interpretado por Meg Ryan, a quien Julia no duda en atribuir gran parte del éxito de la aclamada película.

"Me ofrecieron 'Algo para recordar' pero no pude hacerlo. Meg y Tom se complementaron a la perfección. Algo parecido a lo que me pasó a mí con Richard en 'Pretty Woman'", sentenció.