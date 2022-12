Judi Dench no puede viajar sola debido a sus problemas de visión

La visión de la actriz Judi Dench está empeorando cada vez más debido a la degeneración macular que padece, que le hace ver borroso y que en un futuro le podría causar una ceguera parcial. Esta condición obliga a la veterana intérprete a tener que salir siempre acompañada, para evitar tropezar con obstáculos imprevistos.

"Ya no puedo viajar sola porque necesito a alguien que me diga: '¡cuidado, ahí hay un escalón!' porque si no me caigo como una señora loca y borracha", comentó a la revista Radio Times.

Esta pérdida de visión también le afectó durante el rodaje de su última película en la India, 'El exótico hotel Marigold 2', aunque Judi agradece la ayuda que le prestaron sus compañeros Maggie Smith, Celia Imrie, Penelope Wilton y Bill Nighy.

"Fue glorioso volver a la India de nuevo con Mags, Celia, Pep y Bill. Todos somos muy buenos amigos y hemos hecho muchísimas cosas juntos. Fue como si una antigua compañía de teatro se hubiera reunido de nuevo", declaró al mismo medio.

Judi ya había contado que le era imposible leer los guiones de cine debido a su problema en la visión -diagnosticado hace dos años- aunque la actriz no está dispuesta a que la enfermedad le supere.

"No puedo leer los guiones por el problema de mis ojos. Así que alguien me los lee, como si me contara una historia. Suele ser mi hija, mi mánager o un amigo, y realmente me gusta porque me siento e imagino la historia en mi mente... Lo más angustioso es cuando estoy cenando en un restaurante y no puedo ver a la persona con la que estoy comiendo. Aunque acabas acostumbrándote. Tengo lentes y gafas y luces brillantes que me ayudan. Puedo hacer un crucigrama si el día está soleado pero si aparece una nube al siguiente minuto, ya no puedo ver nada", comentó al Daily Mirror.