Juanes se tomó a broma la invitación para cantar ante el Papa Francisco

No todos los días se recibe un mensaje directo del Vaticano invitándote a actuar frente al Papa Francisco, así que no deja de resultar comprensible que el cantante Juanes dudara en un principio de si se trataba o no de una broma cuando le ofrecieron participar en el Encuentro Mundial de las Familias 2015.

"Nos contactaron a través de la gente que está organizando el evento hace cosa de un mes y medio. Una invitación que vino del Vaticano. Inicialmente, cuando nos enviaron el correo, pregunté: '¿Es el Papa de verdad? O sea, ¿esto es en serio?'. No me lo creía... Me siento muy honrado de estar en una fiesta tan especial porque considero que el Papa Francisco está llevando en buena dirección a la Iglesia, una Iglesia incluyente", explicó el intérprete al periódico El Colombiano.

Debido a la férrea organización que suele rodear ese tipo de eventos, Juanes aún no sabe si tendrá oportunidad de saludar al Pontífice.

"Estuve con el Papa anterior en una audiencia pública con mi mamá, porque quería que ella lo conociera. Y me gustaría conocer al Papa Francisco, aunque no sé cómo será la logística, pero sería chévere saludarlo", añadió.

En el terreno personal, el colombiano se considera a sí mismo una persona de profunda fe pero que no se identifica con una sola religión en concreto.

"Me considero una persona muy espiritual, respeto profundamente las religiones, todas las religiones. Creo que sin la fe no podría estar aquí. La fe es algo que ha guiado mi vida. Creer en algo, en mí, en la gente que amo y en Dios. Y lo interpreto a mi manera, es algo fundamental".