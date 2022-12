Juanes no sabe en qué país se encuentra

El carismático Juanes no puede ocultar su felicidad por la oportunidad de promocionar su nuevo disco, 'Loco de amor', en cada rincón de la geografía mundial, aunque también reconoce que el frenético ritmo de trabajo que se desprende de estos compromisos hace que muchas veces no sea consciente del lugar en el que se encuentra. "Mi vida es una locura. He estado tres días en España y en un rato me voy a Miami. Llevo un par de semanas sin parar, he estado en Chile, Argentina, México, Colombia; me paso el día viajando. Cuando estoy de gira, cambio de ciudad cada dos días. Muchas veces me despierto y no tengo ni la menor idea de dónde estoy, necesito unos segundos para darme cuenta. A veces, también me pasa que llego al hotel y me equivoco de cuarto porque voy al número de la habitación que tenía el día anterior", bromeó el artista colombiano durante una entrevista radiofónica en Cadena Dial. Sin embargo, Juanes no duda en sacar provecho de sus viajes internacionales para conocer a fondo los elementos más representativos de las diferentes culturas que visita, con el objetivo de recibir la inspiración necesaria que luego le ayuda a componer sus canciones. "Me siento muy agradecido porque me han pasado cosas muy buenas en todo este tiempo. No me importa viajar tanto porque conozco a mucha gente, muchas historias y culturas, y todo eso contribuye a enriquecer la música", apuntó en la misma conversación. Aunque actualmente se encuentra en una etapa de plenitud personal junto a su mujer, la modelo y actriz Karen Martínez, Juanes ha querido transmitir en su nuevo álbum las distintas perspectivas que existen sobre un tema tan complejo como el amor, ya que de acuerdo con su propia experiencia -la pareja se separó unos meses en 2007-, las relaciones de pareja no siempre proyectan felicidad y romanticismo. "El amor puede generar todo tipo de efectos. El amor también significa estar delirando, enfermo, sufriendo, con nostalgia y melancolía. Cada una de las canciones tiene una perspectiva diferente de lo que pasa en una relación. Por eso las canciones van desde 'La Luz', que es explosiva y alegre, hasta 'Corazón invisible', que es más melancólica. Son cosas diferentes: el amor es sufrimiento, es crecimiento, es dolor", explicaba recientemente a la edición colombiana de la revista Rolling Stone.