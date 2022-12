Juanes celebra el cumpleaños de su hijo en las redes sociales

El cantautor nunca ha disimulado la "inmensa" felicidad que le proporciona la idílica familia que ha creado junto a Karen Martínez, ya que sus hijos Luna, Paloma y Dante siempre han sido la gran prioridad de su vida y la fuente de inspiración de muchas de sus emotivas canciones. Por eso no extraña que el astro de la música haya estallado de júbilo ante sus fans de Twitter con motivo del aniversario de su pequeño Dante, el único varón de sus tres vástagos y el que está llamado a heredar el atractivo y la afable personalidad de su famoso padre.

"Hoy está de cumpleaños nuestro hermoso Dante. ¡Qué alegría más inmensa nos da todos los días!", compartió el intérprete en su espacio virtual para deleite de sus admiradores más sentimentales, quienes se unieron rápidamente a las celebraciones por el cuarto cumpleaños del pequeño.

"¡Qué belleza de niño! Felicidades a ti y a la guapa Karen por la bendición que es Dante. Muchos abrazos a todos", reza uno de los mensajes dirigidos al carismático vocalista, quien recibió un aluvión de felicidades procedentes de toda Latinoamérica. "¡Muchas felicitaciones! Desde Perú te enviamos mil besos para ti y para tu pequeño", escribió una de sus admiradoras.

El inquebrantable vínculo que existe entre todos los miembros de la familia es también un tema recurrente en las declaraciones públicas de Karen Martínez, quien no necesita presentaciones tras haberse destacado como una de las modelos más cotizadas en la industria de la moda. Aunque se mantiene en activo y nunca ha renunciado a su propia carrera, la vida en común que inició con Juanes hace más de 10 años la transformó en una madre vocacional cuya alegría se vio completamente desbordada, precisamente, con el nacimiento del más joven de sus tres vástagos.

"Este último integrante [hablando de Dante] llegó para cerrar el ciclo más especial de mi vida, que fue el de formar mi familia. Cuando supimos que iba a ser un hombrecito fue algo mágico, ya que era lo que queríamos después de tener dos niñas. Me muero de amor por él, me derrite y me tiene loca", confesaba Karen al portal Prensa Libre.

Aunque la estable relación de Juanes y Karen ha sufrido algunos altibajos de importancia --la pareja se separó temporalmente en 2007 antes de solventar sus diferencias y casarse en 2011--, ambos han logrado con el tiempo edificar una dinámica familiar muy equilibrada, definida por la contraposición entre el carácter "flexible" de Karen y la rectitud con la que el cantante educa a sus hijos.

"Juanes es más estricto con los horarios, con el orden de la casa y con las normas. Yo soy un poco más flexible y más fresca, por lo que creo que nos complementamos a la perfección a la hora de criar a nuestros pequeños", explicaba la estrella de las pasarelas.

Por: Band Showbiz