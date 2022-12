Juan Pablo Di Pace: 'Rodar la crucifixión de Jesucristo fue emocionante'

Por si colgar de una cruz a varios metros de altura no fuese suficientemente duro, el actor Juan Pablo Di Pace también tuvo que hacer frente al calor y a los insectos mientras rodaba la escena de la crucifixión de Jesucristo en su nueva serie, 'A.D. The Bible Continues', una experiencia que sin embargo volvería a repetir.

"No podía mover mis brazos demasiado porque me quedaba pegado a la sangre falsa y a las heridas, y las estropeaba. A las moscas les encantó la sangre, estaba hecha de sirope de maíz, y eso no fue demasiado divertido. Pero en el fondo lo repetiría una y otra vez porque fue una escena muy emocionante de rodar y sencillamente preciosa", explicó el intérprete al periódico The Guardian.

La experiencia de dar vida a un personaje tan icónico e influyente ha conseguido que Di Pace, que nació en el seno de una familia marcadamente religiosa, se replantee algunas de sus propias creencias personales.

"Diría que ahora soy más espiritual y estoy más abierto a querer plantear preguntas. Y espero realmente que haya algo hermoso ahí fuera, más allá de lo que podemos ver", reconoció el argentino, quien admite haber sido incapaz de contener la emoción en algunos de los momentos más emotivos mientras rodaba la escena de la crucifixión: "Miré hacia abajo, a la gente que me miraba, luego hacia arriba, al precioso cielo azul, y después a la arena de color rojo. Fue una experiencia muy poderosa".