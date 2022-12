Josh Hutcherson quiere probar la carne humana

El actor Josh Hutcherson es una persona con una mentalidad muy abierta, por eso una de las cosas que no dudaría en hacer si ello no estuviera mal visto socialmente sería comer carne humana, siempre y cuando la otra persona no hubiera muerto específicamente para satisfacer sus ansias caníbales.

"No quiero que nadie muera para que yo me lo pueda comer. Pero si alguien muere por causas naturales y no fuera un tabú... Tengo curiosidad por saber cómo sabe la carne humana. Es como sentir curiosidad por saber cómo sabe una paloma, pero siendo en este caso un ser humano. Al final todos somos animales", señaló a la revista GQ.

Pero Hutcherson no cae rendido ante todo tipo de 'carnes'. De hecho, la de su compañera de reparto Jennifer Lawrence nunca le ha interesado.

"Si nos hubiéramos sentido atraídos el uno por el otro habría sido la relación más intensa del mundo. Pero no ha habido ni un ápice de atracción entre nosotros. Hemos sido como hermanos desde el principio", añadió.

Tal relación fraternal quedó demostrada el pasado mes de septiembre tras la filtración en internet de fotos íntimas de la actriz, un suceso que Hutcherson no dudó en criticar.

"Me parece que todo esto es ridículo. Somos personas también, lo único que queremos es vivir, queremos ser gente normal. Esto no es justo", señalaba entonces el actor a Entertainment Tonight Canada.

