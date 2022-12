Joseph Gordon-Levitt patina con el look intelectual

Joseph Gordon-Levitt acaba de salir de la biblioteca, o al menos eso es lo que debieron de pensar sus fans cuando le vieron aparecer de esta guisa en el estreno de la película 'White Bird In A Blizzard' en Hollywood. Más allá de la sonrisa del actor, no había nada en su look que hiciera pensar que tenía ganas de acudir al evento: no acertó con la camisa ni tampoco lo hizo con la americana, logrando un efecto nerd que sin duda se vio potenciado con las gafas de pasta negra del actor.