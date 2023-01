Jose Moreno Brooks siente tanta 'presión' como las actrices para ser atractivo

Interpretar a Gael, un galán latino y gay obsesionado con su cuerpo, en la serie 'Telenovela' ha hecho que Jose Moreno Brooks se dé cuenta de que los actores pueden llegar a sentir la misma ansiedad que sus compañeras de profesión por su aspecto físico, básicamente porque él mismo experimentó esa sensación al enterarse de que tendría que lucir su musculatura frente a las cámaras.

"Creo que, al menos en esta industria, hay bastante presión sobre los hombres [para tener buen aspecto]. Es gracioso, pero cuando comenzamos a rodar la serie todo se volvió un poco confuso porque tenía que quitarme la camisa en televisión nacional y, si tengo que hacer eso, pues quiero tener buen aspecto, claro. Así que la línea entre Gael y yo se desdibujó un poco", reconoció el intérprete en el programa 'No Hablo Español with Danny Corrales'.

Por suerte, Jose -que admite haber seguido una dieta a base de "arroz integral, pollo y mucha ensalada" para conseguir sus impresionantes abdominales- ya se ha acostumbrado a grabar escenas desnudo de cintura para arriba, por lo que ya ni siquiera se molesta en vestirse en los descansos entre toma y toma, para deleite sin duda de todas sus compañeras de reparto.

"Al final de la temporada ya me sentía tan cómodo con todo el reparto y el equipo que me paseaba por ahí con unos shorts muy, muy cortos. ¡Eso es algo que no habría hecho al principio!", reconocía en una entrevista al portal New Now Next.