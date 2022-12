Jon Hamm siempre será el 'tío raro'

A pesar de tener una estrecha relación con sus dos hermanas mayores y sus sobrinos, el actor de 'Mad Men' Jon Hamm reconoce no verles a menudo por la distancia que les separa. Ellas viven en St. Louis (Missouri) y él en Los Ángeles, lo que le convierte en una figura tan presente como ausente, y un poco extraña.

"Tenía 10 años cuando mi madre murió y 20 cuando falleció mi padre por lo que mis hermanas se convirtieron en mi apoyo. Viví con mi hermana mayor durante un año hasta que decidimos qué íbamos a hacer. Son hijas del primer matrimonio de mi padre, me sacan siete y 11 años. Viven en St. Louis y tienen hijos ya mayores, una de ellas ya tiene un nieto, así que yo soy el tío raro que vive en la costa Oeste", contó Hamm en la revista Stylist.

Publicidad

El actor cree que el hecho de que sus padres murieran siendo él tan joven le hizo más "independiente", y reconoce que consiguió superar el bache imponiéndose una estricta rutina a sí mismo.

"Me convirtió en una persona independiente siendo muy joven. Cuando pierdes a un padre, o a los dos, te invade una inevitable sensación de abandono con la que estuve luchando levantándome cada día y haciendo mis cosas. Me aseguré de tener un horario bien delimitado. Cuando mi padre murió , vine a casa durante una temporada, me apunté a una escuela local y comencé a trabajar en un restaurante. Eso me hacía tener que levantarme cada mañana y tener una rutina. No hay otra manera de superarlo. Es duro tener que aprender esa lección tan joven. Es muy duro. Algo se mitiga pero nunca se va del todo", añadió.