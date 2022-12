Jon Hamm dedicó su Emmy a su exnovia y a su perra

El actor Jon Hamm tuvo el bonito detalle de mencionar a su expareja Jennifer Westfeldt -con quien concluyó su relación a principios de este mes de septiembre tras 18 años juntos- y a su perra Cora durante su discurso de agradecimiento tras recoger el Emmy a Mejor Actor Protagonista de Drama este domingo.

"Es algo increíble e imposible para mí estar aquí, así que quiero darle las gracias a las personas con las que estoy en deuda. Cora y Jen, muchas gracias por todo, no estaría aquí de no ser por vosotras", afirmó.

Jon consiguió el preciado galardón por primera vez este año a pesar de haber estado nominado en todas las ediciones desde 2007 gracias a su papel de Don Draper en la serie 'Mad Men' y en un principio no dio crédito a sus oídos cuando su amiga Tina Fey anunció su nombre como el ganador de la categoría.

"Claramente esto se trata de un error", aseguró el actor desde el escenario. "Creo que es todo una gran broma que me está gastando Tina. Una vez en el escenario le dije: 'Me alegro de que hayas leído mi nombre, independientemente de lo que pusiera en ese sobre'", añadió más tarde entre bambalinas y ya con el Emmy en las manos.

Hacerse por fin con el galardón tuvo aún más significado para Jon debido a lo mucho que respeta profesionalmente a sus compañeros de categoría: Bob Odenkirk, Kevin Spacey, Liev Schreiber, Jeff Daniels y Kyle Chandler.

"Después de estar rodeado durante tanto tiempo de un talento de este calibre no solo en mi categoría, sino también en el resto y en la televisión en general, resulta una experiencia que me hace sentirme muy humilde. Aún no me lo creo", explicó a 'Access Hollywood'.

Los compañeros de reparto de Jon no trataron de disimular lo orgullosos que se sentían por el merecido Emmy de su amigo.

"Es lo que esperaba. No solo nos representa a nosotros, sino también a todo el equipo. Se lo merece de verdad y estoy muy orgullosa de él", aseguró January Jones, encargada de dar vida a la mujer de Jon en la pequeña pantalla.

"En ese momento estaba sujetando algo de comer y tuve que pasárselo rápidamente a mi madre porque sabía que me iba a poner a saltar. ¡Lo sabía! Estoy muy orgullosa de él", explicó la joven Kiernan Shipka, que interpretó a la hija del actor en la serie durante siete temporadas.