Johnny Galecki: soltero y de oro

El protagonista de la popular serie cómica 'The Big Bang Theory', Johnny Galecki, y la actriz Kelli Garner han decidido poner punto final de forma amistosa a la relación que mantenían desde hace más de dos años, una ruptura que no ha supuesto ningún impedimento para que ambos artistas continúen manteniendo una estrecha amistad, como señaló una persona cercana a la pareja a la revista Us Weekly: "Johnny y Kelli siguen siendo muy buenos amigos".

Las alarmas en torno a una crisis entre ambos saltaron el pasado lunes, cuando el popular actor, que interpreta al Dr. Leonard Hofstadter en 'The Big Bang Theory', acudió solo a la ceremonia de entrega de los premios Emmy.

A pesar de su fracaso en el plano sentimental, Johnny puede consolarse con el éxito que está cosechando a nivel profesional, ya que a principios de este mes tanto él como sus compañeros de reparto Jim Parsons y Kaley Couco consiguieron una sustancial mejora de sus contratos, que les permitirá cobrar 1 millón de dólares por cada nuevo episodio de la serie que graben.

Siendo así -y sabiendo que CBS ha renovado la comedia por otras tres temporadas- Johnny Galecki y sus compañeros se embolsarán 90 millones de dólares al finalizar la décima temporada de la serie.