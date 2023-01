Johnny Depp vivió el momento 'más oscuro' de su vida cuando su hija enfermó en 2007

El actor Johnny Depp recuerda como una de las peores experiencias de su vida los nueve días que su hija Lily-Rose permaneció ingresada en el hospital Great Ormond Street de Londres debido a un fallo renal en 2007. Recordar lo mal que lo pasó él en aquel momento es lo que le anima a visitar siempre que puede hospitales o clínicas para animar a sus pacientes más jóvenes e intentar sobre todo hacer reír a sus padres.

"Cuando mi hija estaba ingresada en el Great Ormond Street atravesé uno de los periodos más oscuros de mi vida. Siempre he hecho este tipo de visitas, pero después de esa experiencia, se convirtieron en algo más y más importante. Los niños son muy valientes, pero conseguir que sus padres sonrían o rían significa un mundo para mí. Es un regalo, son ellos los que me hacen un regalo", explicó el intérprete en el programa 'The Graham Norton Show' que se emitirá mañana viernes.

Sobre la enfermedad de su hija comentó en 2007 a The Mail on Sunday que había sido un "infierno" para la familia, pero que estaba feliz por cómo se había desarrollado todo.

"Fue la cosa más terrible que hemos afrontado. Fue un infierno para todos nosotros. Pero lo bueno es que pudo superarlo magníficamente. Fue increíble, es una chica muy muy fuerte. En Great Ormond Street se portaron estupendamente, es un gran hospital".

