Johnny Depp siempre quiso ser una estrella de Hollywood

Desde que dio su primer paso en la interpretación con la serie '21 Jump Street' en la década de los ochenta, Johnny Depp supo que su futuro estaría marcado por una prolífica carrera en Hollywood, según aseguró la actriz Traci Lords, quien compartió pantalla con él en su primera película, 'Cry-Baby', en 1990.

"Cada uno de los que formamos parte del equipo de actores tuvimos que demostrar nuestra valía. Johnny Depp estaba desesperado por convertirse en una estrella de cine, y todo el mundo decía que no podía porque solo tenía un papel de reparto en '21 Jump Street'. Esta era su primera vez como protagonista en una película, lo cual supuso un gran reto para él y una oportunidad que no dejó escapar. Iggy Pop ya no bebía y quería demostrar que podría ser algo más que una estrella de rock. Ricki Lake, por su parte, tenía muchas ganas de convertirse en una presentadora de televisión. Y en mi caso, quería dejar atrás mi carrera en el porno", recordó la veterana intérprete en una entrevista a The Hollywood Reporter.

Finalmente, el sueño de Depp se hizo realidad, interpretando a grandes héroes del celuloide y forjándose un nombre de prestigio en la meca del cine.

Sin embargo, los fans del emblemático artista podrían dejar pronto de disfrutar de su calidad interpretativa ya que en recientes declaraciones Depp indicó que el ocaso de su carrera en el cine no se encontraba muy lejos.

"Cuando calculas la cantidad de diálogos que has dicho al año y te das cuenta de que a lo largo de tu carrera han salido de tu boca más réplicas de guion que propias palabras, empiezas a darte cuenta de lo demencial que es esto para el ser humano", admitía el actor en una entrevista con Susanna Reid para el programa 'BBC Breakfast'.

Fuente: Bang Showbiz