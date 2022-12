Johnny Depp se niega a buscarse en Google

El excéntrico Johnny Depp (50 años) siempre ha dejado claro que no es un gran aficionado a las nuevas tecnologías y que no siente precisamente interés en las posibilidades que le ofrece la esfera virtual, por lo que no sorprende que ahora asegure tajantemente que jamás utiliza los famosos motores de búsqueda de internet para leer noticias sobre su carrera profesional.

"Jamás he utilizado Google para buscarme a mí mismo y creo que nunca lo haré. Para empezar, porque tengo muchas cosas mejores que hacer con el poco tiempo libre que tengo disponible, y además, es más que probable que acabara deprimido si leyera todas las noticias que de mí circulan por la red. Hay gente muy cruel por ahí", explicó el actor en la revista Tele 2 Semaines.

Además de exhibir constantemente su animadversión hacia el universo digital, el astro de Hollywood se encuentra en la actualidad inmerso en los preparativos de su esperada boda con la joven Amber Heard (27), con quien lleva casi dos años de relación desde que protagonizara una sonada separación de la artista francesa Vanessa Paradis. Eso no significa, sin embargo, que Johnny haya dejado de lado a los dos hijos que tiene con su expareja, Lily-Rose y Jack, ya que trata de ayudarles diariamente con los deberes a pesar de sus escasos conocimientos tecnológicos.

"La verdad es que soy patético, porque no hay día en que no trate de echar una mano a mis chicos con sus tareas escolares, y en el que no acabe llevándome la misma respuesta: '¿Por qué no te vas mejor a tocar la guitarra, papá?'. Mis hijos se han dado cuenta de que mis talentos a la hora de investigar a través de internet son nulas. Antes de pedirme ayuda con los deberes, prefieren confiar en sus respectivos ordenadores, que son mucho más efectivos que yo", bromeó en la entrevista.