Johnny Depp nunca imaginó que actuaría en un musical

Para alguien que nunca había soñado con hacer carrera en el mundo de los musicales, a Johnny Deep no le ha ido nada mal, teniendo en cuenta que ya tiene en su currículum un papel protagonista en 'Sweeney Todd: El barbero diabólico' y uno secundario en la cinta 'Into the Woods', pendiente todavía de estreno.

"Creo que Johnny estaba muy emocionado ante la idea de hacer otro musical de Stephen Sondheim [compositor responsable de las canciones de 'Sweeney Tood' e 'Into the Woods']. Me dijo: 'No puedo creerme que haya hecho dos musicales suyos'. Nunca soñó con hacer ni tan siquiera uno. Pero principalmente lo que más ilusión le hacía era interpretar a su personaje, el malvado lobo", explicó el director de la cinta, Rob Marshall, en exclusiva a la agencia BANG Showbiz.

En esta última aventura interpretativa, Johnny -que comparte pantalla con grandes nombres como Meryl Streep, Emily Blunt y Anna Kendrick- cuenta únicamente con un pequeño papel secundario, con el que sin embargo no podría haberse sentido más a gusto.

"Es un papel pequeño y eso fue muy emocionante para él: no tener que llevar el peso de la película. Es casi un cameo", aseguró Marshall.