Johnny Depp no se ilusiona con ganar un Óscar

Al popular actor Johnny Depp no le hace particular ilusión llevarse a casa un premio de la Academia de Cine, porque no le gusta nada la idea de tener que dar un discurso frente a un auditorio lleno.

"No quiero ganar una de esas cosas, nunca. No quiero que me toque tener que hablar delante de todos... Me han nominado dos o tres veces. Que te nominen ya es suficiente. La idea de ganar significa que estás compitiendo con otra persona y a mí no me gusta competir con nadie. Yo voy a lo mío y hago lo que me da la gana. A veces a la gente no le gusta, pero no pasa nada por ello", explicó al programa radiofónico 'Newsbeat' de BBC.

Puede que la razón por la que Johnny no sueña con ganar un Óscar, como sí hacen muchos de sus compañeros de profesión, es que en el fondo su gran sueño nunca ha sido triunfar en el cine, sino convertirse en estrella de rock, como bien sabe su amigo y compañero del grupo Hollywood Vampires Alice Cooper.

"Empezó a tocar cuando tenía 12 años. Cuando vino a Los Ángeles lo hizo como guitarrista, no como actor. Se vino aquí con su banda y le descubrieron de casualidad porque estaban buscando un chico guapo y joven para la serie '21 Jump Street'. Él dice que actuar es su trabajo de día. Siempre comenta: 'Hago muchas películas, pero me muero por salir al escenario con mi guitarra'. Siempre ha sido un roquero, él mismo lo dice: 'El rock 'n' roll fue mi primer amor. La interpretación paga las facturas, pero si me das a elegir, siempre gana mi guitarra'", explicaba Cooper al periódico London Evening Standard.

Por: Bang Showbiz