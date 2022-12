John Travolta 'no habría superado' la muerte de su hijo sin la cienciología

El actor John Travolta y su mujer Kelly Preston -cuyo hijo Jett murió en 2009 a los 16 años- son fieles seguidores de la cienciología y por ello no se unen a las fuertes críticas que atacan a sus creencias, motivadas por el documental 'Going Clear: Scientology and the Prision of Belief' (Siendo claros: La Cienciología y la Prisión de la Creencia), pues el intérprete solo ha tenido "bonitas" experiencias con esta religión.

"La cienciología ha sido estupenda para mí. He sido tan feliz con mi experiencia estos pasados 40 años que realmente no tengo nada que decir que pueda aportar algo de luz a un documental que está decididamente hecho de una forma negativa. Yo he estado yendo a través de tormentas insuperables y la cienciología ha sido tan bonita para mí, que no puedo imaginarme atacándola", declaró John al periódico Tampa Bay Times.

Sobre las secuelas de la muerte de su hijo Jett, el intérprete aseguró que sin la religión, no habría podido superarlo.

"Oh, Dios mío, no lo habría conseguido [sin la ayuda de la Iglesia]. Sinceramente".

John -que no ha visto el polémico documental ni tiene intención de hacerlo- asegura que su fe le ha ayudado a él mismo y también a poder ayudar a otros, por lo que criticarla sería un crimen.

"He ayudado a muchas personas en sus peores momentos. Cuando perdieron a sus hijos, sus seres queridos, enfermedades físicas. En momentos muy duros de la vida he usado la tecnología para apoyarles y ayudarles. Y siempre ha funcionado. Así que, ¿por qué debería acercarme a una perspectiva negativa? Eso sería un crimen para mí, personalmente", añadió.