John Travolta comparte un emotivo mensaje por el aniversario de muerte de su hijo

El actor John Travolta ha compartido un emotivo mensaje en su página de Facebook con motivo del séptimo aniversario de la muerte de su hijo Jett, quien falleció a los 16 años a consecuencia de un episodio de convulsiones que derivó en un ataque al corazón, recordando toda la alegría que el joven le proporcionó en vida.

"Dicen que perder a un padre es la cosa más dura que te puede suceder. Yo puedo decir ahora que eso no es cierto. Lo más duro es perder a un hijo. Alguien a quien has criado y has visto crecer cada día. Alguien a quien has enseñado a hablar y a caminar. Alguien a quien has enseñado cómo amar. Es lo peor que le puede pasar a cualquiera. Jett me dio mucha alegría. Lo era todo para mí. Esos 16 años siendo su padre me enseñaron cómo querer incondicionalmente. Tenemos que tomarnos un momento para dar las gracias por nuestros hijos, y los hijos deberían hacer lo mismo para dar las gracias por sus padres. Porque la vida es muy corta", escribió el intérprete.

Travolta -que es padre de Ella (15) y Benjamin (5) con su mujer Kelly Preston, madre también de Jett- ha pedido a todos sus seguidores que aprovechen el tiempo que pasan junto a sus seres queridos.

"Pasen tiempo con sus padres, y padres, pasen tiempo con sus hijos. Trátenlos bien. Porque, un día, cuando miren el teléfono, ellos ya no estarán ahí. Lo que más he aprendido es que hay que vivir y amar cada día como si fuera el último. Porque algún día lo será. Arriésgense y vivan. Díganle a sus seres queridos cuánto los quieren. No den nada por sentado. Merece la pena vivir la vida", añadió.

Por: Bang Showbiz