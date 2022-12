John Travolta besó a Scarlett Johansson en los Oscar

El actor John Travolta protagonizó una de las anécdotas más simpáticas de la alfombra roja de los Óscar -celebrados este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles- al plantar un beso en la mejilla de Scarlett Johansson mientras esta posaba ante los fotógrafos.

Sin embargo, la intérprete no pareció encontrar el espontáneo gesto de Travolta demasiado divertido vista la tensa postura que adoptó y la mirada de reojo que dirigió al actor.

No es la primera vez que Travolta protagoniza uno de los momentos más comentados en una gala de los premios de la Academia de Cine, ya que en la pasada edición sus dificultades a la hora de pronunciar el nombre de Idina Menzel -a quien se refirió como Adele Dazeem- antes de que subiera al escenario para interpretar el tema 'Let it go' le hicieron convertirse en el blanco de burlas en las redes sociales.

Por su parte, la ceremonia de los Óscar no empezó con demasiado buen pie para Scarlett quien, además de verse sorprendida por el beso de su compañero de profesión, estuvo a punto de perder los nervios por lo tarde que llegó a la gala.

"Llego elegantemente tarde, casi me da un ataque de pánico mientras venía de camino", confesó a Ryan Seacrest de E! News.

Pero finalmente la actriz -que dio la bienvenida a su primera hija junto a su marido Romain Dauriac hace cinco meses- consiguió convertirse una vez más en el blanco de todas las miradas gracias a su vestido verde con un pronunciado escote que combinó con un impresionante collar.

Por: Bang showbiz