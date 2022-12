John Mayer arremete contra los que no se atreven a elogiar a Katy Perry

El músico John Mayer, que recientemente retomó su relación con Katy Perry, cree que la gente que ha elogiado a los bailarines que acompañaban a la artista en el escenario durante su espectáculo durante el intermedio de la Super Bowl, lo hacen porque les avergüenza reconocer que les gustó la actuación de la cantante.

"Fue increíble. Y creo que todo lo de los bailarines-tiburones... todo el mundo quiere hablar de los tiburones porque es algo a lo que se pueden agarrar, porque no todos están cómodos diciendo que Katy Perry estuvo increíble. Así que ponían a los tiburones de excusa para decir: 'Me gustan los tiburones'. Pero no dices nada de la actuación, no hay nada malo en ella, ¿no? 'No'. Porque si lo hubiera, les oirías. Hizo que internet fuera por un día un sitio amable. Fue increíble", aseguró John en el programa 'Late Late Show' en el que estaba de presentador invitado entrevistando a Andy Cohen.

Publicidad

Pero no solo la actual pareja de Katy ha aplaudido su actuación, sino que también lo hizo su exnovio Diplo, quien compartió una foto en PHHTO y escribió: "Katy Perry lo ha clavado". Y tuiteó: "¿Quién está de acuerdo conmigo? Equipo Katy Perry".