John Legend durmió con su Óscar la noche del domingo

El cantante John Legend estaba tan emocionado por tener entre sus manos la preciada estatuilla después de alzarse con el Óscar a Mejor Canción Original por su tema 'Glory' de la película 'Selma', que no se separó de ella ni tan siquiera para irse a dormir una vez concluida la gala celebrada en el Teatro Dolby este domingo y las fiestas posteriores.

"Hora de irse a la cama", anunció el intérprete en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que tanto él como su mujer, Chrissy Teigen, aparecen acurrucados junto al galardón.

Chrissy, quien contrajo matrimonio con la estrella de la música en 2013, ha sido uno de los mayores apoyos de su famoso marido durante la temporada de premios, llegando a emocionarse incluso más que él cuando finalmente se llevó el premio de la Academia de Cine.

"Ahora mismo está muy feliz. Lleva llorando desde que gané, pero ha intentado hacerlo lejos de las cámaras, para que no pase lo mismo que la última vez", aseguraba John a US Weekly, haciendo referencia al aluvión de bromas que provocó en las redes sociales la emotiva reacción de su mujer cuando ganó el Globo de Oro el pasado mes de enero.

"Han pasado cinco minutos y ya me he convertido en un meme. Siento mucho no haber practicado mi cara de llorar, ¿vale?", escribió la modelo en su cuenta de Twitter en respuesta a las críticas por su escandalosa manera de llorar, que se convirtió en el centro de todas las miradas mientras su marido recogía el galardón.