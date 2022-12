John Legend defiende la cocina de su mujer

La espectacular mujer del cantante John Legend, Chrissy Teigen, adora cocinar pero no siempre queda satisfecha con el resultado de sus creaciones culinarias, por lo que a menudo las tira a la basura, para desconcierto de su marido.

"Hay muchas veces en las que no me gusta algo que he cocinado. John siempre pensó que mi libro debería llamarse 'El cocinero inseguro' porque preparo cosas y luego las tiro a la basura. Él siempre va a por ellas, las prueba y dice: '¿Por qué has tirado esto? ¡No me lo pudo creer!'. Cometo errores todo el rato. Créeme, soy como cualquier persona. No fui al colegio. Cocinando y viendo la tele es donde me siento feliz", confesó la maniquí en una entrevista a E! Online.

Y aunque la pareja lleva años viajando por trabajo, la guapa modelo de 29 años está lista para asentarse y formar una familia junto a su marido, de 36.

"Me estoy haciendo mayor. Me encanta pulular por ahí. Me encanta ir de gira con John, llevamos 10 años yendo de la costa este de Estados Unidos a la oeste. Es sin duda raro y diferente tener una casa ahora pero estoy lista para tener una familia y llamar a Los Ángeles mi hogar", añadió.

Por: Bang Showbiz