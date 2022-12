Joe Manganiello tiene un apellido de armas tomar

Aunque resulta comprensible que un oído poco habituado a la lengua italiana identifique el nombre de Joe Manganiello con el verbo "mangiare", el actor ha querido ofrecer a todos sus fans una breve lección sobre la pronunciación y el significado de su famoso apellido, tan habitual estos días en la crónica social estadounidense debido a su romance con Sofía Vergara.

"Mi apellido no tiene nada que ver con comer, y no se pronuncia como una 'g' suave. Significa 'porra', como las que llevan los agentes de policía", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter en respuesta a una seguidora, dejando de paso claro el buen dominio que posee del idioma de sus ancestros italianos: "La palabra italiana para 'come' es 'mangia'. Hay una 'i' detrás de la 'g' que es lo que hace que la 'g' se pronuncie de forma suave. Así no es como se escribe mi nombre".

Además de por su impresionante físico, Joe se ha convertido en uno de los hombres más perseguidos de la meca del cine gracias a su relación con Sofía, junto a quien ha formado una de las parejas más atractivas y extrovertidas de la meca del cine gracias a la inigualable combinación del encanto latino de la colombiana y su propia herencia siciliana.

"Soy de ascendencia siciliana. Soy muy apasionado, y me considero una persona de sangre caliente. Así que si no te gusta la emoción, no soy el hombre adecuado para ti", aseguraba hace unos meses el intérprete a la revista People, tras ser elegido como el soltero más atractivo del año.