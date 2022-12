Joe Manganiello está orgulloso de haber superado su alcoholismo

Los problemas con el alcohol que el actor y prometido de Sofía Vergara, Joe Manganiello, vivió en el pasado le hacen ser plenamente consciente de lo importante que es para él estar lejos de la bebida, según él mismo recordó al Us Weekly en la proyección de 'The Resurrection of Jake the Snake', un documental sobre el luchador Jake 'The Snake' Roberts y sus problemas con el alcohol:

"Estar sin beber es algo que conozco y me gusta. Llevo 12 años y medio sin beber, por lo que esto es algo que me toca de cerca".

El intérprete, de 38 años, ya había contado en 2013 al HuffPost Live cómo decidió dejar el alcohol al darse cuenta de que su dependencia estaba arruinando su vida y su carrera.

"Hubo un periodo de unos cuatro años en el que tuve que dejar de beber. El alcohol estaba afectando a mi profesión. Mi vida estaba arruinada. Estaba sin casa, arruinado, sin carrera. Merecía la pena dejar de beber. Era uno de esos obstáculos que tenía que superar. Una vez más, tuve que limpiar la carretera para que estas cosas ocurran".