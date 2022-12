Joe Jonas quiere formalizar su relación con Gigi Hadid

El cantante Joe Jonas -que tuvo una fugaz relación con Gigi Hadid el año pasado antes de reavivar recientemente su romance- está "enamorado" de la modelo, pero sus amigos temen que Gigi le rompa el corazón ya que ella solo quiere "pasárselo bien".

"Joe quiere dar un paso más en la relación, ser una pareja formal. Pero ella dice que acaba de salir de una relación así que no está preparada. Él está enamorado de ella: le envía flores, destaca lo sexy que es y habla de ella todo el tiempo. Piensa que es preciosa y quiere que sea su novia. Pero ella solo quiere pasarlo bien y no comprometerse. Sus amigos creen que le va a partir el corazón", reveló una fuente a la columna Confidenti@l del New York Daily News.

Publicidad

A pesar de que la pareja ha pasado mucho tiempo unida, muchos creen que la modelo de 20 años solo está con Joe por despecho, tras concluir su relación con el cantante australiano Cody Simpson el mes pasado.

"Salen y se lían. Se están viendo, y van a cenar. Son muy monos y cariñosos entre ellos. Pero ella lo hace por despecho. Estuvieron juntos hace algún tiempo también, pero Gigi cortó con Joe antes de empezar con Cody. Joe se preocupó por ella desde que Blanda Eggenschwiler le dejó y piensa que es la chica más preciosa del mundo", concluyó el informante.