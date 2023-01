¡JLo, atacada en redes!

La cantante Jennifer López por estos días está dando mucho de qué hablar en redes sociales, y todo por un ‘pequeñito’ error que cometió esta semana al compartir esta fotografía en su Instagram, en donde le contaba a sus seguidores sobre la colaboración que alista con Kany García. gracias a esta perlita, ahora es blanco de cientos de críticas, JLo escribió: “Yo y la talentosa @Kanygarcia”

No se dio cuenta, no se acordó, o no estuvo en esa clase en el colegio en donde a uno le enseñan que primero va la persona que la acompaña y por esta razón mensajes como “Parece que alguien no aprendió en la escuela a redactar”, Jlo, en español se dice Kany y yo “ y muchos más han invadido los comentarios en esta foto. Pero como bien dicen por ahí, todos somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos.