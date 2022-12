Jessie J domina el arte de la transformación

La cantante británica Jessie J se ha destacado en sus tres años de carrera discográfica por alterar su apariencia física cada vez que se le presenta la oportunidad. Pese a que en esta ocasión no optó por una estrategia tan radical como la de afeitar su cabeza o la de aparecer con un ajustado mono para acudir a un acto social en el hotel The Ham Yard (Londres), la artista sorprendió con su nuevo look oriental y, sobre todo, por las reveladoras transparencias de su floreado atuendo.