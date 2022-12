Jessie J culpa a las redes sociales de la muerte del romanticismo

Las plataformas como Facebook y Twitter son las culpables de que cada vez menos gente se atreva a pasar por el altar, o al menos así lo cree la cantante británica Jessie J, quien está convencida de que la amplia oferta de parejas sentimentales que ofrecen las redes sociales hace que la gente "dude" a la hora de comprometerse.

"Creo que con Instagram y Twitter el romanticismo se ha perdido. Ahora es más fácil contactar con cualquiera, por lo que es fácil dudar. La gente piensa: 'Tengo a esta chica, pero podría contactar con otra fácilmente y solo me llevaría un minuto'", declaró la cantante a la edición británica de la revista Cosmopolitan. "Si nos olvidáramos de la tecnología durante un año, más gente se casaría", añadió.

La artista mantiene un punto de vista igual de firme sobre sus propias relaciones personales ya que no tolera que se acerquen a ella únicamente por su fama.

"Nunca estaré con alguien que busque hacerse famoso a través de mí o acudir a eventos, porque si lo hacen, dejaré de estar con ellos. Quiero que tengan su propia vida y que no estén conmigo por la fama", reveló.

Jessie también se esfuerza mucho en mantener su vida privada al margen de la prensa y en que sus amigos la traten con normalidad.

"Ya he aceptado el modo en que mi vida ha cambiado. Siempre habrá personas que pensarán que ya no soy la misma, pero yo sé que sí. Me rodeo de la misma gente y conservo las amistades de toda la vida. No encuentro un mejor amigo diferente cada cinco minutos", aseguró.