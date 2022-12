Jessica Chastain estrena casa de 5 millones de dólares en Nueva York

La actriz Jessica Chastain por fin ha conseguido encontrar la residencia perfecta en Nueva York después de más de un año buscando, un exclusivo apartamento situado enfrente del ilustre Carnegie Hall de Manhattan por el que ha desembolsado 5.1 millones de dólares (4.8 millones de euros), según informa el New York Post.

Una de las razones por las que la intérprete se encaprichó de la vivienda fue su histórico pasado, ya que uno de sus antiguos propietarios fue el legendario compositor y director de orquesta Leonard Bernstein, quien habría compuesto las canciones para el musical 'West Side Story' junto a Stephen Sondheim entre sus paredes.

La lujosa vivienda de 914 metros cuadrados cuenta con cuatro dormitorios y tres baños, además de estar decorada con suelos de parquet, vidrieras y puertas talladas en caoba. Cinco de las habitaciones cuentan con chimeneas y un cristal de Lalique adorna la puerta de la biblioteca.

Jessica ha comprado la vivienda en los Osborne Apartments, situado en la avenida West 57th Street, junto a su novio Gian Luca Passi de Preposulo. El último inquilino del impresionante apartamento fue el compositor Adam Guettel, galardonado por 'The Light in the Piazza'.