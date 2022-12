Jessica Biel y Justin Timberlake abandonarán Los Ángeles tras convertirse en padres

El cantante Justin Timberlake y la actriz Jessica Biel -quienes darán la bienvenida a su primer hijo a finales de mayo o principios de abril- ya han decidido mudarse a la lujosa vivienda que poseen en el resort Yellowstone Club de Montana tras el nacimiento de su bebé para ajustarse a su nuevo papel de padres en la intimidad.

"Quieren traer al niño a Montana. Jessica quiere que experimente lo más posible la vida de montaña", declaró una fuente cercana a la intérprete a US Weekly.

Jessica ya habría preparado incluso la habitación de su bebé con la ayuda de un decorador de interiores para darle un aspecto lo más "hogareño posible" antes de volar a Nueva Orleans para sumergirse en el rodaje de su próxima película, cosa que hizo la semana pasada.

Tanto Justin como Jessica, que contrajeron matrimonio en 2012, decidieron hace tiempo que no criarían a sus hijos en la meca del cine ya que ambos prefieren la sensación de comunidad que se disfruta en las ciudades más pequeñas.

"Justin y Jessica quieren que sus hijos tengan un hogar y una base familiar estable, y definitivamente no quieren que crezcan en Los Ángeles. Justin está acostumbrado a vivir en pueblos pequeños y dice que tuvo una infancia genial justo por eso. Jessica no puede soportar la actitud odiosa de los críos de Hollywood. Quiere que sus hijos tengan buenos valores y que disfruten de un sentimiento de comunidad", aseguraba una fuente a OK!