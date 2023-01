Jessica Barth no se desnudará ni en fotos ni en películas

La actriz de 'Ted' Jessica Barth decidió que no quería mostrar su cuerpo desnudo cuando se lo pidió la revista Playboy en 2012, donde finalmente posó en bikini, una decisión que planea continuar.

"No tengo nada en contra de la gente que posa desnuda, y las fotografías pueden ser muy bonitas, pero simplemente no era para mí... Aunque debo decir que con Playboy me sentí muy a gusto. Al principio estaba nerviosa pero era una sesión de fotos con algo de ropa en una atmósfera muy cómoda. Parece algo muy lejano ahora que ando corriendo a recoger a mis hijos", cuenta la estadounidense de 37 años en la web Loaded.

Pero su primer contacto con la revista Playboy fue bastante menos gratificante que esa sesión de fotos.

"Mi primer encuentro con Playboy fue por un exnovio que tuve. Solía dejar un montón de números de Playboy apilados cerca de su cama. Cuando estábamos juntos, al lado estaba Jenny McCarthy desnuda. Yo estaba en plan: 'Esto tiene que irse de aquí'".

Para arrojar algo de luz a las prácticas de las sesiones de fotos y de photoshop que crean una imagen del cuerpo de las mujeres que no es real, Jessica hará un documental que muestre la forma de trabajar que tiene la industria.

"Las fotografías que se ven están muy lejos de la realidad, y ese es el punto detrás de mi documental. Es como una máquina que te hace tener esa imagen. Cada foto que ves está retocada. Puedes hacer tus brazos más largos, puedes hacer lo que quieras", explica.