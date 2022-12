Jessica Alba se sentía inferior por no haber ido a la universidad

Actualmente la actriz Jessica Alba, de 33 años, es una de las mujeres más respetadas de la meca del cine, pero cuando era más joven tenía problemas de inseguridad e incluso llegó a pensar que era menos inteligente por no haber terminado sus estudios.

Publicidad

"No haber ido a la universidad siempre me generó muchas inseguridades, incluso pensaba que no era lo suficientemente inteligente. Durante mi adolescencia y mis 20 era una persona muy insegura y siempre tenía la necesidad de disculparme por todo lo que hacía", señaló en el programa de televisión 'The Meredith Vieira Show'.

Pero la intérprete supo dejar atrás sus miedos, un logro que ella atribuye a la edad y la estabilidad que le proporciona la idílica familia que ha formado con el productor Cash Warren, con quien tiene dos hijas, Honor (6) y Haven (3).

"Después de cumplir 30 años y de convertirme en madre de dos hijas, me hice más mujer. Ahora incluso tengo una empresa. Me están pasando cosas increíbles después de los 30", añadió.

Jessica se ha convertido en una mujer fuerte, independiente y trabajadora que quiere ser un buen ejemplo para sus dos hijas pequeñas.

Publicidad

"Es diferente para cada persona, algunas madres no quieren trabajar y no pasa nada, pero yo no podría quedarme en casa sin hacer nada, es parte de mí. Soy una mujer con aspiraciones. Quiero estar con mis hijas, pero también quiero que aprendan que pueden llegar a ser quienes quieran en la vida por sí mismas", explicaba recientemente a la revista Loaded.

Por: Bang Showbiz