Jessica Alba se enorgullece de ayudar a la gente 'a vivir mejor'

Aunque la actriz Jessica Alba aprecia inmensamente el cariño de sus fans, a día de hoy se siente más orgullosa de su trabajo con su empresa The Honest Company, con la que promueve un estilo de vida saludable y natural, que de su carrera interpretativa.

"Saber que he llegado a la gente con alguno de mis papeles es un sentimiento genial. He pasado de entretenerles a ayudarles a vivir de una forma mejor, más sana, a través de un negocio que provee educación y productos. He trabajado duro para conseguir lo que tengo, así que es maravilloso poder ver el resultado. Por supuesto, siempre queda algo por hacer, así que la transformación continúa", afirma la intérprete en la revista LOOK.

Publicidad

Sin embargo, Jessica -madre de Honor (7) y Haven (3) junto a su marido Cash Warren- reconoce que resulta todo un desafío compaginar su polifacética vida profesional con la personal.

"Cada trabajo plantea sus propios desafíos y recompensas. Como madre, mi deseo de pasar cada segundo de cada minuto con mis hijas es insaciable porque sé que en un abrir y cerrar de ojos se habrán ido a la universidad. Tengo que aprovechar cada momento".