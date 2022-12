Jessica Alba está encantada con el pluriempleo

Ser madre pluriempleada es una ardua tarea que requiere tiempo, esfuerzo y muchas habilidades de organización porque, según la experiencia le ha enseñado a Jessica Alba, no es fácil manejar la vida familiar y empresarial al mismo tiempo. La actriz, quien está casada con Cash Warren desde 2008 y es madre de dos niñas -Honor (6) y Haven (3)-, vive a caballo entre su faceta como intérprete en Hollywood y la dirección de su propia empresa, The Honest Company.

"Tener una empresa que hace del mundo un lugar mejor es una vocación. Actuar también es una vocación, pero son muy distintas. Llevar a cabo cada una de las dos cosas requiere partes completamente distintas de mi cerebro. Pero estoy muy orgullosa de The Honest Company", declaró la actriz a la revista Glam Belleza Latina.

Publicidad

En enero de 2012 y después de haber sufrido una terrible reacción alérgica a un detergente para bebés, Jessica puso en marcha su empresa centrada en productos de uso doméstico, belleza y cuidado de la salud para asegurarse de que, al menos en lo que a ella respecta, nadie volviera a sufrir las consecuencias de la toxicidad que originan los componentes químicos incluidos en este tipo de productos.

"Tuve una reacción alérgica a un detergente de lavadora para bebés cuando estaba embarazada, y esa experiencia hizo que me preguntara: si un detergente para ropa de bebé me ha ocasionado esta horrible reacción, ¿qué es capaz de hacerle a un recién nacido? Me di cuenta de que se utilizan muchos componentes químicos tóxicos en los productos del día a día", explicó.

Además, con el lanzamiento de The Honest Company la actriz también cumple su objetivo de concienciar a los consumidores sobre el uso de productos químicos.

"Es muy importante reforzar a las personas con toda la educación que sea posible. A mi parecer, tenemos éxito cuando le podemos proporcionar información a las personas que lo necesitan, y ellos pueden tomar decisiones sabias partiendo de ese conocimiento", contó.