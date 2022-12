Jessica Alba creó un imperio millonario de una necesidad personal

La actriz Jessica Alba tuvo la idea de fundar su compañía The Honest Company -que distribuye principalmente productos infantiles ecológicos- durante el embarazo de su primera hija, al sufrir una reacción alérgica mientras lavaba unos peleles con un detergente común que le hizo recordar lo mucho que había sufrido ella en su infancia por culpa de su piel extremadamente sensible.

En ese momento la intérprete se juró a sí misma que su bebé jamás tendría que pasar por algo parecido, y el resto es historia.

Publicidad

"De niña tenía la piel más sensible del mundo", confirmó a la revista Forbes la madre de Jessica, Catherine Jensen.

Pero Jessica no se conformó con fabricar detergentes menos agresivos y decidió ir un paso más allá diseñando ropa creada a partir de materiales ecológicos.

"Sentía como si mis necesidades como persona moderna no estuviesen siendo cubiertas. Quiero diseños bonitos, como cualquier otra persona. Pero no deberían costarme un dineral. Y desde luego, deberían ser saludables para mí", añadió Jessica haciendo referencia a las prendas de The Honest Company.

Aunque la actriz siempre ha sido una firme defensora de la vida sana, desde que se convirtió en madre de Honor (6) y Haven (3) reconoce que tiene muy abandonado el gimnasio.

Publicidad

"En realidad no hago demasiado ejercicio. No es mi prioridad, debería serlo, pero no lo es. Hice mucho deporte tras tener a mis hijas y es como si hubiera dejado de disfrutarlo. Al final del día, prefiero ponerme a contestar correos electrónicos, a hablar con mis amigos por teléfono o a ver programas malos en televisión bebiendo vino. Superar mi propio límite ya no me parece tan divertido. Lo único que quiero es despertarme y pasar tiempo con mis niñas, nada más", explicaba a la revista HELLO!