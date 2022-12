Jerry Hall tuvo una aventura durante su matrimonio con Mick Jagger por despecho

Las constantes infidelidades de Mick Jagger durante su matrimonio de nueve años con la supermodelo Jerry Hall hicieron que esta quisiera vengarse de la misma manera: teniendo una aventura con otro hombre. Lo que hizo que Mick le pidiera que volviera.

"No teníamos una relación abierta. Yo quería venganza. Llegó a un punto en que tuve una aventura con otro. Robert Sangster, encantador. Un criador de caballos. Luego Mick me rogó que volviera. Duró un par de semanas. Fue la única aventura que tuve. Pensé que Mick cambiaría en algún momento, pero no lo hizo", confiesa Jerry en la revista Radio Times.

La supermodelo -madre de cuatro hijos con Jagger- cree que solo las infidelidades estropearon su matrimonio, porque en todo lo demás nunca tuvo queja del cantante.

"Es muy inteligente, muy divertido y nos llevamos bien. Nunca me molestó. Ni con cosas sin importancia. O sea, sus aventuras con otras mujeres eran muy feas pero eso fue era lo único que hacía que me molestara. No me enfadaba a diario. Y de hecho, me negó todo hasta el final. Creo que la mayoría de los hombres lo hacen. Finalmente tuvo un bebé con otra", continúa la maniquí.

Jerry piensa que su exmarido ahora lamenta haberse comportado de esa forma durante su matrimonio, que duró entre 1990 y 1999.

"Lo creo [que esté arrepentido]. Creo que realmente me quiso. Y nos queremos ahora. Tenemos una relación muy bonita actualmente. Todas esas cosas conseguimos dejarlas en el pasado, lo cual es increíble".