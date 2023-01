Jenny McCarthy, excompañera de reparto de Charlie Sheen, critica al actor por no ser sincero sobre su condición

La actriz Jenny McCarthy coincidió con Charlie Sheen en ocho episodios de la serie 'Dos hombres y medio', donde interpretó a uno de los intereses amorosos del actor entre 2007 y 2011, coincidiendo en el tiempo con el momento en el que a él le diagnosticaron VIH en la vida real, hace "aproximadamente cuatro años".

"No sé ni cómo sentirme al respecto. No paro de decirme: 'Espera un segundo. Yo tengo que avisar hasta de cuando tengo un herpes. ¿Cómo es que tú no tuviste que decir nada sobre ser VIH positivo? Ahora, pensándolo con perspectiva, me parece que esa era una información importante. Solo hay que fijarse en todas las chicas que han interpretado a sus novias en la serie. A ver, no es como si pudieras contagiarte a través de un beso, pero aun así, es algo importante. Cada vez que pienso que yo también interpreté a su chica, no puedo evitar decirme: 'Agh, no es justo y da miedo'. Siento pena por él, porque obviamente está enfermo y es algo terrible, pero desde luego va a tener que dar unas cuantas explicaciones a mucha gente", explicó Jenny en el programa 'Dirty, Sexy, Funny' de la emisora SiriusXM.

Sin embargo, el representante de Charlie ha afirmado que el actor fue diagnosticado después de abandonar la serie, y por tanto no tenía ningún motivo para informar a sus compañeros de reparto.

"Charlie contrajo el virus mucho después de dejar la serie y después de trabajar con Jenny", aseguró su representante a People.