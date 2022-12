Jennifer Love Hewitt espera su segundo hijo

La actriz Jennifer Love Hewitt (35) está embarazada de su segundo hijo con su marido Brian Hallisay -padre de su hija de 13 meses Autumn James- y esperan que nazca a finales de año.

"Jennifer y Brian están entusiasmados por estar esperando su segundo hijo", confirmó el respresentante de la artista a la revista PEOPLE.

Publicidad

Jennifer ya alabó el buen hacer de Brian en el momento del parto de su primera hija, llegando a bromear con que podría ganarse la vida con ello.

"Debería ser una comadrona. Estaba muy preocupada de que me fuera a encontrar una cara de 'mmm ¿qué está pasando aquí?'. Y yo no soy buena con las caras por lo que hubiera sido como un '¿y eso qué quiere decir?, ¿qué quiere decir eso? Pero a él en cambio se le veía encantado, sintiéndose orgulloso de mí. Como diciendo 'esto es increíble y estás guapísima'. Me hizo sentir muy orgullosa", explicaba el pasado septiembre la actriz en Jimmy Kimmel Live!

La guapa intérprete también contó divertida que durante la mayor parte del tiempo que duró su primer embarazo tuvo que evitar a cierta gente porque llegaban a ser muy maleducados con ella.

"La gente es mala. Y tú sientes que como estás embarazada nadie puede ser malo contigo. Pero ellos insisten, 'dinos si será niño o niña'. Y yo les digo que no lo sé. Entonces ellos comienzan a hacer suposiciones, lo que es insultante para la mujer, porque es 'bueno, has engordado el trasero'... Y yo les digo que llevo con ese trasero desde los 15. Eso no es el embarazo, ¡así soy yo! O a lo mejor te dicen, 'todo lo tienes en el pecho', y yo les digo 'sí, también han estado así desde los 15'. Dicen cada cosa... simplemente evité a la gente la mayor parte de mi embarazo, y después. ¡Y fui feliz!", contó en el mismo espacio de televisión.