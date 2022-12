Jennifer Lopez y Casper Smart siguen 'técnicamente' juntos

Desde que se desvelara que el guapo coreógrafo Casper Smart -pareja de la cantante Jennifer Lopez- podría haberse dedicado a intercambiar todo tipo de comprometedores mensajes con dos modelos transexuales, Sofie Vissa y Xristina Marie, en las últimas semanas, el debate que ha generado la noticia en la opinión pública no ha dejado de intensificarse y, sobre todo, ha provocado que los allegados a la neoyorquina se cuestionen ahora el futuro más inmediato de la famosa pareja.

"Ahora mismo Jennifer y Casper están técnicamente juntos, pero es casi imposible afirmar con rotundidad que seguirán siendo una pareja antes de que acabe el verano. Es cierto que las diferencias entre ellos se han hecho más visibles ahora por culpa de la polémica del 'sexting'[en referencia a los citados mensajes de contenido sexual], pero sus problemas vienen de mucho más atrás. Estamos hablando de una crisis muy profunda, que revela que ambos se encuentran en dos capítulos de sus vidas que son incompatibles", aseguró una fuente a la revista People.

Buena prueba del distanciamiento físico y emocional que afecta a los dos artistas reside en el hecho de que, mientras Casper desarrolla la mayor parte de su trabajo en California, la diva del Bronx ha decidido instalar su cuartel general en Nueva York para gestionar desde ahí la promoción de su nuevo disco de estudio, 'A.K.A.', y del primer sencillo 'Same Girl'; una tarea a la que parece dar mucha más importancia que a la necesidad de solventar los contratiempos de su azarosa vida sentimental.

"Jennifer no tiene tiempo para lidiar con las noticias, rumores y especulaciones que ha generado todo este escándalo de Casper, y la verdad es que le importa muy poco. Eso demuestra en qué estado se encuentra su romance a día de hoy. Ahora mismo, Jennifer tiene por delante tres semanas de trabajo frenético en Nueva York y prefiere que Casper se quede en la costa oeste para que no la desconcentre de sus obligaciones", explicó el mismo informante, quien también deja entrever que una hipotética separación no minaría el buen estado de ánimo que vive la cantante estos días.

"En el fondo, Jennifer sabía que su relación con Casper no tenía futuro y que nunca se iban a poner de acuerdo a la hora de planificar una vida y un futuro en común. Jennifer está muy contenta y animada estos días porque su carrera profesional ha vuelto a despegar: su disco saldrá en pocos días, tiene nuevas películas que rodar y sigue disfrutando del éxito de su serie de televisión [Jennifer produce la aclamada 'The Fosters']. Y para rematar, cada día está más orgullosa de su faceta de madre", apuntó a la misma publicación.