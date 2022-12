Jennifer Lopez todavía cree en el matrimonio

Aunque acaba de protagonizar una llamativa ruptura sentimental con el bailarín Casper Smart, la cantante Jennifer Lopez ha dejado claro en más de una ocasión que es una romántica empedernida, por lo que no resulta demasiado sorprendente que la artista esté dispuesta a rehacer su vida sentimental cuanto antes y, por si eso no fuera suficiente, a pasar por el altar en la que sería su cuarta boda.

"He estado casada en varias ocasiones y es cierto que no es la aventura más fácil que puedes emprender en tu vida. Pero creo que si estás enamorada, la consecuencia natural es que acabes casándote e iniciando un proyecto de futuro con esa persona. La institución del matrimonio es fundamental, en mi opinión. Creo firmemente en el compromiso y en la idea de pasar toda la vida junto al mismo hombre", confesó la diva del Bronx en la emisora estadounidense Hot 97.

Publicidad

Las optimistas declaraciones de Jennifer se producen escasos días después de que se oficializara su divorcio del también cantante Marc Anthony, todavía amigo y padre de sus mellizos Max y Emme, una circunstancia que no ha supuesto un obstáculo para la intérprete a la hora de centrarse de nuevo en la búsqueda del hombre de su vida.

"No pienso rendirme nunca, quiero encontrar a esa persona especial que quiera compartir su existencia conmigo y sé que tarde o temprano lo conseguiré. He intentado ser feliz con varias personas que han formado parte de mi vida y que todavía están presentes en mi día a día, pero por determinadas razones no ha funcionado. Eso no significa que no pueda salir bien la próxima vez", apuntó en la misma entrevista.