Jennifer Lopez sufre una muerte ficticia en Twitter

La popular Jennifer Lopez ha sido la última celebridad en caer en las garras de los usuarios más macabros de la red social Twitter, al convertirse en objeto de una broma de mal gusto que, a través de la etiqueta #JenniferLopezRIP, ha tratado de convencer a sus fieles seguidores de que había muerto en extrañas circunstancias.

Aunque los internautas más experimentados están acostumbrados a ser testigos de este tipo de desagradables invenciones, muchos seguidores de la diva del Bronx no han dudado en exhibir su consternación y su pena ante la idea de que su ídolo ya no se encontrara en este mundo, reacciones que han pasado de la tristeza a la indignación en cuestión de minutos cuando han empezado a percatarse de la falsedad de los rumores.

"No me puedo creer que Jennifer Lopez ya no esté con nosotros. La vamos a echar mucho de menos, pero espero que, allí donde esté, sea muy feliz", escribió precipitadamente una de sus admiradoras antes de que se conociera la verdad. "Por favor, dejad de matar a los famosos en internet. Esta broma no hace ninguna gracia y Twitter está empezando a convertirse en un arma más letal que Hitler", apuntó otro usuario con un original comentario.

A diferencia de las mediáticas -y desmentidas- muertes de otros famosos como Justin Bieber, Morgan Freeman y Dwayne 'The Rock' Johnson, los rumores sobre la supuesta desaparición de Jennifer Lopez se han disipado con rapidez gracias a la intensa labor promocional que la artista mantiene estos días, presentando su nuevo sencillo 'I Luh Ya Papi' en las televisiones de todo Estados Unidos. De la misma forma, el papel fundamental que juega en el popular programa cazatalentos 'American Idol', ha hecho que la intérprete esté más presente que nunca en la cultura popular de su país.

En el plano más personal, la atractiva vocalista demostró que está más viva que nunca al celebrar con entusiasmo el reciente cumpleaños de su pareja, el bailarín Casper Smart, al que agasajó con una multitudinaria fiesta de dos días a bordo de un yate y ofreciéndole una tarta muy especial que, como reveló el propio coreógrafo, presentaba en su superficie una imagen de su musculoso torso desnudo.

"Hoy cumplo 27 años y me alegro de haberlo podido disfrutar con todos vosotros. Os adoro y os agradezco que me hayan dedicado un ratito estos días. Aquí os dejo una foto de la maravillosa tarta que me han regalado para celebrar el cumpleaños", publicaba Casper en su cuenta de Twitter.