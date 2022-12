Jennifer Lopez se refugia en la Biblia

Las dudas existenciales que atormentan a la exuberante Jennifer Lopez le han llevado a recurrir a la religión, y a otras guías de ayuda personal, para "buscar respuestas" sobre la realidad que le rodea y poder actuar en consecuencia.

"Me encanta descubrir nuevos aspectos sobre lo más profundo del alma de las personas, por eso leo muchísimo sobre temas de autoayuda. Siempre estoy intentando buscar respuestas a todo lo que me sucede y lo hago a través de libros como la Biblia, que me ayudan como guía en la vida", reveló la artista en el programa 'The Wendy Williams Show'.

Podría ser a raíz de los turbulentos tiempos a los que ha tenido que enfrentarse la cantante, tras su ruptura con el bailarín Casper Smart por supuestas infidelidades con dos modelos transexuales, cuando la cantante habría recurrido con más fervor al libro sagrado y otros manuales para rehacer su vida siguiendo los pasos adecuados.

En cualquier caso, Jennifer, que se muestra más profunda que nunca, acudió con su expareja a la entrega de premios Billboard el pasado mes, aunque solo lo hicieron en calidad de amigos por lo que a pesar de todo se encuentra oficialmente soltera y buscando el amor, del que solo espera que le conquiste con su bonito interior.

"Llevo soltera un par de meses y así seguiré hasta que encuentre a una persona que me conquiste por su interior porque el físico es algo secundario para mí", afirmó.